Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Antalya derbisi heyecanı

Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Antalya’nın iki temsilcisinin kupa mücadelesi, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek.

İki takım, bu sezon Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet aldı.

Muratpaşa Belediyespor’da Cansu Akalın’dan sonra Döne Gül Bozdoğan’ın da sezonu kapattığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Kadir Ayar, Türkiye Kupası’nı yeniden Antalya’ya getirmek istediklerini kaydetti.

Çeyrek final rövanş mücadelesi, 7 Nisan Çarşamba günü aynı salonda ve aynı saatte oynanacak.

AA