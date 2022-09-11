Hentbol Kadınlar Süper Ligi başladı

2022-2023 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi, bugün oynanan dört karşılaşma ile başladı. Ligde 1. hafta maçları 14 Eylül’de oynanacak Kastamonu Belediyesi-Yalıkavak S.K. maçı ile tamamlanacak.

Kadınlar Süper Lig ilk hafta maç programı ve alınan sonuçlar şöyle;

KONYAALTI BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-43-31 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

11TOTEM ADASOKAĞI SPOR KULÜBÜ 27-31 YENİMAHALLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSK 18-33 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GSK

GÖRELE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 31-29 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SPORTİF A.Ş

KASTAMONU BELEDİYESİ GSK-YALIKAVAK SPOR KULÜBÜ