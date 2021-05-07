Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon başında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-off sistemi uygulanmayacak, sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Sezonun 22. ve son haftasına averajla lider giren Kastamonu Belediyespor, yarın saat 13.00’te deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Lider ile aynı puana sahip (38) Yalıkavakspor ise yarın son maçında saat 17.00’de Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayacak.

Son maçlarda alınacak sonuçlara göre puan tablosunun en üst basamağında bulunan ekip, şampiyonluğa ulaşacak. Puanların eşit olması halinde ikili averajda üstün durumdaki Kastamonu Belediyespor şampiyonluğunu ilan edecek.

Lig sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

Şampiyonluğa ulaşan ekip, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi’nde, ikinci sırayı alan takım EHF Avrupa Ligi’nde ve üçüncü ise EHF Kupası’nda oynama hakkı elde edecek. Türkiye Kupası’nı müzesine götüren takım da EHF Kupası bileti alacak.

Ligde 22. hafta maçları öncesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor’un küme düşmesi kesinleşmişti.

THF, geçen sezon ligi Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme uygulanmadan sonlandırmıştı.

Son hafta mücadeleleri öncesinde Hentbol Kadınlar Süper Lig’de görünüm şöyle:

Takım O G M B A Y AV P

1. Kastamonu Belediyespor 21 19 2 0 784 479 305 38

2. Yalıkavakspor 21 19 2 0 680 475 205 38

3. Yenimahalle Belediyespor 21 15 4 2 693 599 94 32

4. Üsküdar Belediyespor 21 13 7 1 646 586 60 27

5. İzmir Büyükşehir Belediyespor 21 13 8 0 592 582 10 26

6. Görele Belediyespor 21 10 9 2 743 709 34 22

7. Konyaaltı Belediyespor 21 11 10 0 563 583 -20 22

8. Muratpaşa Belediyespor 21 10 10 1 658 626 32 21

9. Anadolu Üniversitesi 21 6 14 1 587 649 -62 13

10. Aksaray Belediyespor 21 3 17 1 512 734 -222 7

11. Sivas Belediyespor 21 3 18 0 589 750 -161 6

12. Elazığ Sosyal Yardımlaşma 21 0 21 0 430 705 -275 0

Öte yandan Hentbol Erkekler Süper Lig’de ise oynadığı 20 maçta topladığı 36 puanla Spor Toto, lider konumda bulunuyor. Spor Toto, ligde kalan 2 karşılaşmasını da kazanırsa rakiplerinin maç sonuçlarına bakılmaksızın sezonu şampiyon tamamlayacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig’de 20. hafta itibarıyla 2 puanla son sırada yer alan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’nin küme düşmesi kesinleşti. (AA)