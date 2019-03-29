  • Haberler
  • Hentbol
  • Hentbol Haftanın programı! Maçlar ne zaman, saat kaçta?

Hentbol Haftanın programı! Maçlar ne zaman, saat kaçta?

Erkekler Süper Lig’de 21 ve Kadınlar Süper Lig’de 19. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

29 Mart 2019, Cuma 10:17
- A +
Hentbol Haftanın programı! Maçlar ne zaman, saat kaçta?

Hentbolda Erkekler Süper Lig’de 21 ve Kadınlar Süper Lig’de 19. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

13.00 Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor (THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

16.00 Göztepe-Adıyaman Belediyespor (Celal Atik)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

- Kadınlar Süper Lig

13.00 Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor (Yeni Polatlı)

13.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

15.00 Samsun Gençlik-Ardeşen Gençlik (Samsun Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Muhabir : Ercan DoğanYayınlayan : Kemal Çolak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.