Hentbol Genç Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Sebenspor karşı karşıya geldi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, devreye 17-12'lik üstünlükle gitti. Siyah-Beyazlılar ikinci yarıya da iyi başlayıp karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Mücadele Beşiktaş'ın 34-29'luk üstünlüğüyle sona erdi. Aldığı galibiyetle kupanın sahibi olan siyah-beyazlı oyuncular, sevinçlerini maçı takip eden taraftarlarla paylaştı. Kupa ile hatıran fotoğrafı çektiren hentbolcular, büyük coşku yaşadı.

Öte yandan Sebensporlu oyuncular da ikincilik madalyalarını aldılar.