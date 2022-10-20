Hentbol Federasyonu ve Cent Koleji eğitim için bir arada

Türk hentbolunda bir ilk olarak gerçekleşen proje kapsamında, U16 Kız Milli Takımı oyuncuları Cent Koleji'nde tam burslu eğitim görecek.

Projenin tanıtımı için Tarabya'daki Cent Koleji Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Cent Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve THF Başkan Vekili Kamil Cent, THF Yönetim Kurulu Üyeleri, U16 Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci ile sporcular ile aileleri katıldı.

Proje ile ilgili Fanatik'e konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç "Öncelikle 11 yaşında bu sihirli top ile buluşmuş, eski bir hentbolcuyum. Her şeyden önce hentbolcuyum. Başkanlık’tan da önce hentbolcuyum. Bu benim için çok değerli. Hentbol bizim hayatımızın merkezinde. Ve bende kızlarımızdan biraz daha küçük yaşlarda yine okulda başladım. Okul hayatı ve hentbol bir arada yürütülmesi gereken hem sportif kariyerlerini hem de profesyonel diğer hayatlarındaki kariyerlerini devam ettirebilmeleri için okulun önemi çok büyük. Cent Koleji çok köklü bir okul ve Cent Koleji’nde bu güne kadar yetişmiş bir çok hentbolcu var. Uzun zamandır hentbolun içerisinde yer almıyorlardı. Sağolsunlar gerek Süha Cent gerekse Kamil Cent beni kırmadılar. Kızlarımızı da görünce yeteneklerini de görünce dediler ki biz kapılarımızı tekrar hentbole açalım istediler. Ve yeniden bir birliktelik oldu. Ve bu uzun soluklu bir birliktelik yani sadece 2006 jenerasyonuyla ilgili değil 2008 ve 2010 jenerasyonu da içine alacak bir organizasyon olacak. Ve inşallah Milli Takım havuzumuzu genişleteceğiz. Ve Olimpiyatlarda yarışacak yeni sporcular yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ayrıca Hentbol Federasyonu'nun gelecek hedeflerinden de bahsederken, hedeflerinin Olimpiyat olduğunu dile getirdi. Kılıç " Takım sporlarında Olimpiyatlar'da mücadele etmek çok zorlu bir hedef. Bugüne kadar Türkiye’de bunu iki kere Kadın Voleybol Milli Takımı bir kerede Kadın Basketbol Milli Takımı elde etti. Kadınlar bizi başarıyla çok iyi temsil ediyor demek ki. İşte bizimde buradaki kızlarımız zamanı geldiğinde yeterli tecrübeye ve şans verildiğinde bence bunu hayata geçirebilecekler diye umut ediyorum" dedi.

Projesinin diğer bir paydaşı olan Cent Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve THF Başkan Vekili Kamil Cent de Fanatik'e konuştu. Cent " Çok teşekkür ederim. Öncelikle geldiğiniz için. Okul olarak biz 1991 yılında kurulmuş bir okuluz. Bu sene 32. yılımızdayız. Okulumuz bu zamana kadar hem üniversite başarısı olarak hem sportif anlamda hem de özellikle yabancı dilde bir çok ulusal, uluslararası ödüller alarak kendisini kanıtlamış bir kurum. Yıllardır sporla iç içeyiz okul olarak. Basketbol ve hentbolda çok çeşitli ulusal uluslararası başarılarımız var. 2016 senesinden beri aktif olarak bir takım sporu okulumuzda yoktu. Federasyon başkan vekili olmam sebebiyle de federasyonumuz bize böyle bir fırsat sundu. Projemizde U16 Hentbol Kadın Milli Takımı'mızın tek bir merkezde toplanarak bir evde bir lojman evlerde kalarak, eğitimlerini alıp, bir yabancı dili anadili gibi öğrenip, en azından da ikinci yabancı dili de farkındalık seviyesinde öğrenip, iyi birer üniversiteye girip, Cumhuriyet Kadını örnek birer Atamıza yakışan model olmalarıydı amacımız. Bu sebeple bize bu fırsat verildiği için tabii ki çok memnunuz. Kızlarımızın okulu başladı. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hem akademik hem de sportif anlamda daha da güzel günlere geleceklerini temenni ediyorum.

Hentbolun gelişmesi için de Hentbol Federasyonu'nun önemli çalışmaları olacağını dile getiren Cent, hentbolun 80'li ve 90'lı yıllardaki durumunu ise "80’li 90’lı yıllarda Hentbol sporu salon sporlarında basketbol ile eş değerde bir spordu. Hatta voleybolumuz sonradan gelirdi. O dönem ki haber bültenlerinde spor bültenlerinde de bu görülür. Zaten futbol maçlarından sonra basketbolu da geçin hentbol maçlarının skorları verilirdi. Çok özlediğimiz günler. Demek ki zamanında Türkiye’de insanlar hentbolu kendine baya bir yakın görüyormuş ki televizyonlar böyle haber yapıyormuş. Bizim de amacımız bu unutulan unutulmaya yüz tutmuş bu sporu tekrardan gündeme getirerek siz değerli basın mensuplarının da katkılarıyla basketbol ve voleybol gibi aynen onlarla en azından önce eş seviyeye sonra da mümkünse daha üst seviyeye taşımak. Bunun için tabii ki çok çeşitli projelerimiz var. Şimdi inanın saymakla bitmez. Ama herkes emin olsun ki Türk hentbolunun gelişmesi için çalışan çok istekli, dinamik bir ekip var" ifadelerini kullandı.



