Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: Birçok konuyu tamamladık

D-Smart’ta yayınlanan Haftanın Konuğu programına, Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç konuk oldu.

Başkan adaylığı sürecine 2017'de başladıklarını söyleyen Uğur Kılıç , ‘Vizyon 2022’ adlı bir kitapçık yayınladıklarını belirterek, "Bir yılda kitapçıkta yer alan birçok konuyu tamamladık. Medyadaki varlığımız 44kat arttı. Sportif başarılar daha uzun vadeli. Hentbola olan algıyı pozitif anlamda artırdık ve sporcu sayımız yüzde43 arttı” diye konuştu.