Hentbol Erkekler 1. Ligi Final Grubu maç programı belli oldu

Müsabakalar 21-24 Nisan tarihleri arasında Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. Final Grubu’nu ilk üç sırada bitiren takımlar Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne yükselecek.
21 Nisan 2022 Perşembe 11:00 SEYHAN BELEDİYESPOR ZEYTİNBURNU IRMAK SK 1.MAÇ
21 Nisan 2022 Perşembe 13.00 1955 BATMAN BLD. KARABÜK YENİŞEHİR GSK 1.MAÇ
21 Nisan 2022 Perşembe 15.00 ORDU GENÇLERBİRLİĞİ ÜMRANİYE BLD 1.MAÇ
21 Nisan 2022 Perşembe 17.00 MİHALIÇÇIK SK BAHÇELİEVLER BLD SK 1.MAÇ
22 Nisan 2022 Cuma 11.00 ÜMRANİYE BLD 1955 BATMAN BLD. 2.MAÇ
22 Nisan 2022 Cuma 13.00 KARABÜK YENİŞEHİR GSK ORDU GENÇLERBİRLİĞİ 2.MAÇ
22 Nisan 2022 Cuma 15.00 ZEYTİNBURNU IRMAK SK MİHALIÇÇIK SK 2.MAÇ
22 Nisan 2022 Cuma 17.00 BAHÇELİEVLER BLD SK SEYHAN BELEDİYESPOR 2.MAÇ
23 Nisan 2022 Cumartesi 11.00 ORDU GENÇLERBİRLİĞİ ZEYTİNBURNU IRMAK SK 3.MAÇ
23 Nisan 2022 Cumartesi 13.00 MİHALIÇÇIK SK KARABÜK YENİŞEHİR GSK 3.MAÇ
23 Nisan 2022 Cumartesi 15.00 SEYHAN BELEDİYESPOR ÜMRANİYE BLD 3.MAÇ
23 Nisan 2022 Cumartesi 17.00 1955 BATMAN BLD. BAHÇELİEVLER BLD SK 3.MAÇ
24 Nisan 2022 Pazar 11.00 BAHÇELİEVLER BLD SK ORDU GENÇLERBİRLİĞİ 4.MAÇ
24 Nisan 2022 Pazar 12:45 ZEYTİNBURNU IRMAK SK 1955 BATMAN BLD. 4.MAÇ
24 Nisan 2022 Pazar 14:30 KARABÜK YENİŞEHİR GSK SEYHAN BELEDİYESPOR 4.MAÇ
24 Nisan 2022 Pazar 16:15 ÜMRANİYE BLD MİHALIÇÇIK SK 4.MAÇ