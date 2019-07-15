Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük merak konusu olan Henry Onyekuru ile ilgili Belçika basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Le Soir gazetesi, bonservisi Everton'ın elinde olmasına rağmen Premier Lig için çalışma iznini bir türlü alamayan Nijeryalının Serie A yolunda olduğunu yazdı.

Haberde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı kadrosuna katacağı konuşulan Napoli'nin 22 yaşındaki Onyekuru'nun bonservisi için de Everton'a 16 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 16 gol ve 6 asist kaydederek Sarı Kırmızılı takımın lig ve kupada mutlu sona ulaşmasına büyük katkı sağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler