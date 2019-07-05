Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru ile ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Daily Mirror gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Rus kulübü CSKA Moskova, bonservisi iki yıldır Everton'ın elinde bulunan ancak iş izni alamadığı için Premier Lig ekibi tarafından önce Anderlehct'e ardından da Galatasaray'a kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Haberde CSKA yöneticilerinin geçtiğimiz sezon Cim Bom'un şampiyonluğuna büyük katkı genç futbolcuyu transfer edebilmek için Everton yetkilileriyle görüşmelere başladığı belirtildi. Onyekuru, geride kalan sezonda Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 44 maçta 16 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler