Sezon başında Olympiakos'tan Adana Demirspor'a satın alma opsiyonlu kiralanan Henry Onyekuru, Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de gündemine gelmişti.

Galatasaray'da 2019-2021 yılları arasında kiralık olarak forma giyen daha sonra Monaco'nun Yunan ekibi Olympiakos'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Henry Onyekuru, bu sezon Süper Lig2in flaş takımlarından Adana Demirspor'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak gelmişti.





Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 karşılamada 4 gol 2 asistlik performansla mücadele eden Nijeryalı futbolcu, Sabah'a özel açıklamalar yaptı.

Antalya'da kamp dönemi geçiren Adana Demirspor'un yıldızı, Süper Lig'deki son durumları, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, transfer ve Fenerbahçe karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan teklif alıp almadığı ile ilgili de flaş ifadeler kullandı.





İşte Henry Onyekuru'nun çok özel açıklamaları...

Kamp dönemi nasıl geçiyor?

Şimdiye kadar evet iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Belirttiğiniz gibi lider de olduk, düşüşler de oldu. Ama şu an hala yukarılardayız ve elimizden geleni yapıyoruz. Sezon içinde de yaptığımızı düşünüyoruz.

Kampa gelirsek, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Burada çalışıyoruz, hazırlık maçları da yaptık. İyi hazırlanıyoruz ve umarım sezona iyi bir şekilde başlayacağız.





ADANA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR MU?

Öncelikle teşekkür ederim size de düşünceleriniz için. Ben uzun yıllar olarak değil maç maç düşünen birisiyim. Şu an için tek isteğim takımıma yardımcı olabilmek. Maç maç ilerlemek, maçları kazanabilmek ve kulübümüzün hedeflemiş olduğu puanı yakalamak. Bunun için de sahada elimden gelenin en iyisini yapıp katkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki ne olacağını bilemeyiz ilerisi için.

"MONTELLA İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ARTI"

Öncelikle çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içinde, saha dışında hocamızın. Geçmişinde çok iyi bir oyuncuydu, şimdi de çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Geçmişinde de ofans oyuncusu olduğu için benim gibi tabii ki onunla çalışmak daha keyifli.





Sahanın içerisinde yapmam gerekenlerle ilgili pek çok tavsiyelerde bulunuyor bana. Onun da bu oyunu en yüksek seviyelerde oynadığını bildiğim için onu takip etmeye ve vermiş olduğu direktifleri uygulamaya çalışıyorum. Onunla çalışıyor olmak bizim için çok büyük bir artı. Onunla da ilişkim ayrıca çok iyi. Saha içinde ve dışında çok iyi bir insan.

21 YIL SONRA GELEN F.BAHÇE GALİBİYETİ

Fenerbahçe maçıyla ilgili bir anıdan bahsedecek olursam, aslında maçtan sonra yaşadığımız sevinç ve taraftarların vermiş olduğu tepki olabilir. Tabii ki maç esnasında bunu hissetmedik 21 yıl galibiyet alamama durumunu, maçtan sonra taraftarın sevinci ve kulüp olarak nasıl bir şey ifade ettiğini görünce çok güzel duygular yaşamıştım.

GÜLDÜREN BELHANDA ANISI

Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Belhanda, "Adana Demirspor'a gelmezsen senin kafanı koparırım, kafanı kırarım" gibi bir şey söylemişti. (Gülerek) Tabii ki bu bir şakaydı. İstemesinin sebebi de zaten onunla geçmişten gelen bir arkadaşlığımız var, saha içerisinde birlikte oynamışlığımız var. Bu vesileyle sahada birbirimizi daha iyi anlayacağımızı ve uyum sağlayacağımızı düşünerek kendisi gelmemi istemişti. Öyle bir anıydı bu.





"MURAT SANCAK İSTEDİĞİNİ KOPARAN BİR BAŞKAN"

Adana Demirspor'a transferimin komik gelişdiğini söyleyebilirim. Murat Sancak istediğini koparan tarzda bir başkan olduğu için zaten bu transfer gerçekleşti. Aslında bu da sorunun cevabını veriyor. Başta imkansız gibi görünüyordu ama kendisi bunu imkanlı bir hale getirdi ve bu transferi sağladı. Ve şu anda buradayım.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?

Tabii ki transfer teklifleri alıyordum, alıyorum da. Ama günün sonunda doğru kararı vermeye çalışıyorum, bunun için uğraşıyorum. Benim için en önemli olan sahada çıkıp takımım için en iyi performansı vermek. Bunu sadece takım için değil, aynı şekilde ailem için de yapıyorum. Beni sahada iyi performans verdiğimi görünce mutlu oluyorlar. Tabii ki bundan 2 sene sonra nerde olacağımı kim bilebilir? Ben bilemiyorum. Teklifler olabiliyor.

İlgili Haberler Beşiktaş ve Livakovic: Yıllar sonra ortaya çıktı





F.BAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYER Mİ?

Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bunu bilmiyorum ama baktığınız zaman bu kişisel bir karar, neticede bu futbol. Gedson ve Garry bu şekilde karar vermiş olabilirler. Ben nasıl bir karar veririm bilmiyorum.

F.BAHÇE MAÇINDA 4 PARMAK İŞARETİNİ NEDEN YAPTI?

Aslında hakaretler veya laf atmalara tabii ki takılmamız lazım ama bazen seviye biraz yükselince ve aileye hakaretlere girince... Belki de bana sinirlilerdi ve belki onlara atmış olduğum golden dolayı bana karşı bir sinirleri, kinleri vardı. Onun karşılığında beni acıttıkları için ben de öyle bir reaksiyon gösterdim. Çünkü 4 yıldız olayının onları sinirlendirebileceğini biliyordum. Onun için öyle bir hareket gerçekleştirdim.

İlgili Haberler Dünya Kupası arası Mert Hakan Yandaş'a yaradı

JESUS AÇIKLAMASI: BENİ İSTEMİŞTİ...

Bununla ilgili çok bir yorum yapmalık bir durum yok. Çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Ben Anderlecht'teyken kenidisi Lizbon'daydı. Beni istediğini hatırlıyorum. Belirttiğim gibi çok başarılı ve iyi bir hocaydı.

DÜNYA KUPASI FAVORİSİ

Baktığınız zaman bütün ülkeler çok iyi. Dünyanın en iyi oyuncuları birbirleriyle mücadele ediyor. Onun için kimin kazanıp kazanmayacağını tabii ki tahmin etmek çok zor. Birini desteklediğimi söyleyemem, benim ülkem gitmediği için. Ama umarım FAS kazanır diyebilirim.

Henry Onyekuru'nun İlk AS Monaco Antrenmanı