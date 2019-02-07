Galatasaray'ın sezon başında Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru, şu ana kadarki performans ortalamasıyla büyük beğeni kazandı. Süper Lig’de 9 gol atmayı başaran 21 yaşındaki futbolcudan, Sarı-Kırmızılılar oldukça memnun.

Teknik direktör Fatih Terim’in de takımda kalmasını istediği Onyekuru ile yönetim arasında bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. Genç futbolcunun bu görüşmede, “Galatasaray’da mutluyum. Burayı çok seviyorum. Hayalim Premier Lig ama orada çalışma iznimle ilgili bazı sorunlar var. Kiralık ya da bonservis fark etmez, kulübümle anlaşırsanız ben seve seve burada kalırım” dediği bildirildi.

8 milyon Euro’ya aldılar

Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Senegal’daki futbol akademisinde gösterdiği performansla 18 yaşında Belçika’nın Eupen takımına transfer oldu. Burada yaptığı patlamanın ardından 20 yaşında 8 milyon Euro’ya Everton’a giden Onyekuru, çalışma izni alamadığı için önce Anderlecht’e, ardından Galatasaray’a kiralandı.