Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru bu kez bonservisiyle geliyor... Monaco'da forma şansı bulamayan ve Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı kanat oyuncusu, Aslan'ın listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Terim'in talebi doğrultusunda yönetim, 23 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını hızlandırmıştı.

En geç önümüzdeki hafta...

Monaco ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Sezon sonuna kadar 1 milyon Euro kiralama ve Haziran'da da 3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla tarafların anlaştığı öğrenildi.

Toplamda 4 milyon Euro'luk (36.1 milyon TL) paketle transferi bitecek olan yıldız oyuncunun da en geç önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.







