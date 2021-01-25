Galatasaray kulübü, eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun transferini KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Monaco kulübüyle opsiyonlu olarak transferin gerçekleştiği belirtildi

Galatasaray'ın kiralama ücreti olarak 635 bin Euro, satın alma opsiyonu olarak 4.35 milyon Euro anlaşmaya vardığı açıklandı

Üçüncü kez kiralık transfer olarak transfer oldu

Onyekuru böylece 3.kez Galatasaray kiralık olarak transfer olmuş oldu. Nijeryalı oyuncu 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 56 maça çıkıp 17 gol kaydetmişti

Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'ya ise sezon sonuna kadar 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."