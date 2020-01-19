Henry Onyekuru sürprizi! Stada geldi...

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sıtma nedeniyle bir süre tedavi gören Onyekuru bugün oynanacak Denizlispor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'na geldi.

19 Ocak 2020, Pazar 14:37 Son Güncelleme:
- A +
Henry Onyekuru sürprizi! Stada geldi...

Türk Telekom Stadı'nda Henry Onyekuru sürprizi... Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru sıtmaya yakalandığı için bir süre hastanede tedavi görmüştü.

Kısa süre önce hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcu bugün oynanacak Denizlispor maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi.

Kısa süre sonra sahalara dönmesi beklenen yıldız futbolcu takımını tribünlerden destekleyecek.

Bu haberi de okudularGalatasaray - Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın 11'...

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...