Henry Onyekuru sürprizi! Stada geldi...

Türk Telekom Stadı'nda Henry Onyekuru sürprizi... Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru sıtmaya yakalandığı için bir süre hastanede tedavi görmüştü.
Kısa süre önce hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcu bugün oynanacak Denizlispor maçı için Türk Telekom Stadı'na geldi.
Kısa süre sonra sahalara dönmesi beklenen yıldız futbolcu takımını tribünlerden destekleyecek.
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