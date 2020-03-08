Henry Onyekuru sitem etti: Garibime gidiyor!

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve 8 maçlık galibiyet serisini Sivas'ta bıraktı. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Benim çok garibime gidiyor'

Sivasspor'un 59'da kazandığı penaltı pozisyonu hakkında konuşan genç oyuncu, ''Rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan. VAR'dan gelip böyle bir karar vermesi benim çok garibime gidiyor." dedi.

'Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz'

Beşiktaş'ı devirmek istediklerini vurgulayan Onyekuru, "Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Galatasaraylı Jean Michael Seri'den penaltı değerlendirmesi







