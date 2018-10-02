Henry Onyekuru Nijerya Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nun Libya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

02 Ekim 2018, Salı 15:42
- A +

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın 12-15 Ekim tarihlerinde Libya ile oynayacağı karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 2 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, 3 kez de Nijerya Milli Takımı adına sahaya çıkmıştı.

Nijerya Milli Takımı'na Henry Onyekuru'nun yanı sıra, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi ile Bursasporlu futbolcu Abdullahi Shehu da davet edildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.