Henry Onyekuru: Koşan, savaşan bir Galatasaray vardı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, 1-0 galip geldikleri Alanyaspor maçını değerlendirdi. Alanya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Onyekuru, ''Bugün de ilk saniyeden son saniyeye kadar hep beraber mücadele eden, koşan, savaşan bir Galatasaray takımı vardı. Ben fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama önemli olan bu ruhu göstermekti. Onu gösterdiğimiz için mutluyuz.” diye konuştu.
Galatasaray'ın Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda 1-0 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yıldız oyuncu Henry Onyekuru, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Alanya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Onyekuru, “Bireysel olarak kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Diğer taraftan takımın mücadelesi çok önemliydi. Alanya deplasmanı hep zor bir deplasman olmuştur. Tabii ki buraya kazanmak için geldik ama buradaki şifre ilk dakikadan son dakikaya kadar beraber mücadele etmekti. Bugün de ilk saniyeden son saniyeye kadar hep beraber mücadele eden, koşan, savaşan bir Galatasaray takımı vardı. Ben fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama önemli olan bu ruhu göstermekti. Onu gösterdiğimiz için mutluyuz.” diye konuştu.