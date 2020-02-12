Henry Onyekuru ikinci yarıda

Sıtma hastalığını yendikten sonra yavaş yavaş süre almaya başlayan Nijeryalı yıldız, bugün Alanya karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olacak. Ligdeki Yeni Malatya maçında ise daha fazla süre alması planlanan Onyekuru, bir sonraki hafta Fenerbahçe derbisinde ilk 11’e ismi yazılacak ilk oyuncu olacak. Henry Onyekuru ile birlikte Florin Andone de kupa mücadelesinde hamle oyuncusu olarak görev alacak.

Üçü de geri dönüyor

Sakatlıktan çıktıktan sonra henüz formasına kavuşamayan, ancak kadroya alınan Rumen forvetin, son 15 dakikada şans bulacağı öğrenildi. Böylece bir yandan Falcao geri dönmeye hazırlanırken, diğer taraftan Andone de süre almaya başlayacak ve Adem Büyük’le birlikte üçlü golcü hattı rotasyona dahil olacak.