Henry Onyekuru için Everton ısrarı

Henry Onyekuru’nun kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’daki performansından çok memnun kalan Everton’ın, Nijeryalı yıldızı bu kez göndermeye niyeti yok. Geçen sezon çalışma izni alamadığı için, tecrübe kazanması amacıyla kiralık verilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Sarı-Kırmızılı formayla attığı 11 golle dikkat çekmeyi başardı.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberine göre, Everton bu kez Onyekuru’ya çalışma izni çıkarabilmek amacıyla şimdiden girişimlere başladı ve genç yetenek yeni sezonun ilk 11 planları arasında yer alıyor.

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