Henry Onyekuru: Gol atıyorsam, tek başıma atmıyorum

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru gol yollarındaki etkinliğini gösterdi. Onyekuru, 65. ve 78. dakikalarda sahneye çıkarak bu sezonki 11. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Henry Onyekuru artık puan kaybına tahammüleri olmadığını söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Deplasman maçları, iç saha maçlarına kıyasla daha zor geçiyor. Bugünkü gibi her şeyimizi vererek, yüzde 100 ile oynayarak tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor” dedi.

Sezon başından bu yana 11 kez ağları sarsan Onyekuru, performansı hakkında ise, “Gol atıyorsam, tek başıma atmıyorum. Takım arkadaşlarımın yardımıyla atıyorum, onlarsız bir şey yapamam, onlara teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.