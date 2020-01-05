Henry Onyekuru geldi

Galatasaray'a müjde! Geçen sezon çifte kupalı şampiyonlukta büyük rol oynayan Henry Onyekuru, dün sabah İstanbul'a geldi. Nijeryalı yıldız 1,5 yıllık kontrat imzalayacak.

05 Ocak 2020, Pazar 06:01
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Henry Onyekuru geldi

Geçen sezon attığı 16 golle Galatasaray’ın lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinde büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, yuvaya geri döndü... Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu 1.5 sezonluğuna Monaco’dan kiraladı. Genç futbolcu, dün sabah İstanbul’a gelerek, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ofisine geçti. Onyekuru, sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayarak resmen Galatasaraylı olacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’ne de giden Onyekuru, burada teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Galatasaray, bu transfer için Monaco’ya kiralama ücreti ödemeyecek.


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