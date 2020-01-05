Everton’dan kiralık olarak geldiği geçen sezon Galatasaray’da iyi işler yapan Henry Onyekuru, 6 aylık bir ayrılığın ardından sarı-kırmızılı formaya döndü. İngiliz kulübünden Monaco’ya transfer olan futbolcu, Fransa’da aradığını bulamadı.

İstanbul’a dün gelen Nijeryalı futbolcu, daha sonra kulübün sağlık sponsoru Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. İkinci yarı hazırlıklarında takımla birlikte çalışacak olan Onyekuru, eski ekibi olduğu için adaptasyon sorunu çekmeyecek.

Bu sezon sadece 4 karşılaşmada toplam 160 dakika görev yapan Henry Onyekuru, sadece bir asist yaptı. Oysa Nijeryalı futbolcu, Galatasaray ile ligde 31 karşılaşmada sahaya çıkmış, 14 gol, 5 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

1.1 milyon Euro kazanacak

6 aylık süreçte Onyekuru’dan faydalanamayan Monaco’nun kiralanması için ücret istemeyeceği, futbolcunun ise 6 aylık 1.1 milyon euro alacağı dile getirildi. (Skorer)