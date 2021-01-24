Galatasaray'ın yaz döneminden beri kadrosuna katmaya çalıştığı Henry Onyekuru, rötarlı da olsa İstanbul'a ayak bastı. Sezon sonuna kadar Monaco'dan kiralanan genç yıldız, Kovid testi sonuçlarının gecikmesi sebebiyle iki kez Paris uçağının kapısından dönse de dün sabah saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bir süre dinlendirildikten sonra sağlık kontrollerinden geçirildi.

Fransa'daki testi negatif çıkan Onyekuru'ya, bir Kovid testi de İstanbul'da yapıldı. Buradan çıkacak sonuca göre Nijeryalı yıldızın antrenmanlara katılıp katılmayacağı belirlenecek. Karantina süresiyle ilgili de çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru'yu mümkün olan en kısa sürede sahaya çıkarmaya hazırlanıyor.

'Hep iyi hatıralarım var'

Onyekuru ise ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray benim yuvam. Burada kendimi her zaman iyi hissettim. Burada hep iyi hatıralarım var. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir an önce takımıma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Monaco'da kadro dışı bırakıldığı için aylardır sahadan uzak kalan genç futbolcu için özel bir çalışma programı hazırlandı. Onyekuru'nun böylece fizik ve kondisyon açısından en kısa sürede takımın ortalama seviyesini yakalaması hedefleniyor.