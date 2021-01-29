Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray Henry Onyekuru yıldızlaştığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Takımına galibiyeti getiren golleri atan Onyekuru, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galatasaray'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Onyekuru, zamanla daha iyi olacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Yeniden takım arkadaşlarım ve hocamla beraber olmam beni inanılmaz mutlu ediyor'

“Her zaman Allah’a çok şükrediyorum Galatasaray formasını bana tekrardan giydirdiği için. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynamak, formasını giymek inanılmaz büyük bir onur. Biliyorsunuz taraftarlarla da aramızda çok güzel bir bağ var. Geri dönmem için bana verdikleri destek ve onlarla tekrar beraber olmam, takım arkadaşlarım ve hocamla beraber olmam beni inanılmaz mutlu ediyor.”

'Bu faktörün adı Fatih Terim'

“Dürüst olmak gerekirse yüzde 100 fiziksel olarak hazır değilim. Ancak bunun yanında çok önemli bir faktör var. Bu faktörün adı Fatih Terim. Bana verdiği güven ve destek ister istemez daha iyi hissettiriyor beni. Aynı şekilde saha içinde takım arkadaşlarımın verdiği destek, yardımcı hocalarımızın verdiği destekle beraber iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidecektir.”

'Golle döndüğüm için çok mutluyum'

“Gol attığım anda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için çok destekte bulundular. Tekrardan onları sevindirebildiğim için, tekrardan evime döndüğüm için, evime golle döndüğüm için çok mutlu hissediyorum kendimi.”





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