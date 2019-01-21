Henry Onyekuru dönüyor Sinan Gümüş uzatıyor

Türk Telekom Stadı'nda 6-0 biten Ankaragücü maçına Henry Onyekuru-Sinan Gümüş ikilisi damgasını vurdu. Sinan duble, Onyekuru hat-trick yaparak, 'Forvet yoksa biz varız' mesajını verdi. İki oyuncu ile ilgili perde arkasında yaşananlar ve Galatasaray'ı bekleyen gelişmeler ise şöyle: Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Krasnodar&Sinan Gümüş transferi sarı- kırmızılı yönetime takıldı. Fatih Terim, Linnes gibi Sinan Gümüş'ün de sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Bu yüzden Krasnodar'ın teklifi reddedildi. Ara transfer dönemi biter bitmez gurbetçi oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. 650 bin Euro ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Sinan Gümüş'e yüzde 100 zam yolda...

EVERTON GELİŞİMİNDEN MEMNUN

Galatasaray'ı tercih sebebini, "İngiltere'de çalışma izni almalıyım" şeklinde özetleyen Onyekuru artık Nijerya Milli Takımı'na çağrılıyor. Kiralık sözleşmede opsiyon olmadığı için Onyekuru sezon sonu Everton'a dönecek. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı formayla 9 gole ulaşan 21 yaşındaki Nijeryalı yıldızın gelişiminden memnun. Premier Lig'de şansını denemek isteyen Onyekuru, tekrar kiralık gönderilmesi halinde Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

ASLAN'IN 6 GOLÜ PORTEKİZ'DE MANŞETTE

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında aldığı 6-0'lık galibiyet, Portekiz basınında da yankı uyandırdı. Portekiz'in ABola gazetesi, sarı-kırmızılı takımın maçını manşetlerine taşıdı. ABola mücadeleyi, "Galatasaray farklı kazandı" başlığı ile okuyucularına duyururken, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray- Benfica karşılaşmasına vurgu yaptı.

113 DAKİKADA BİR SKORU DEĞİŞTİRİYOR

Galatasaray formasını 5 sezonda 4 bin 786 dakika sırtına geçiren Sinan Gümüş her 113 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. Sinan, çıktığı 101 karşılaşmada 31 gol ve 11 gol pası ile oynayarak 42 gole katkı sağladı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU YAKALADI

Ankaragücü karşısında attığı üç gol ile yıldızlaşan ve gol sayısını 9'a çıkaran Onyekuru gol sayısında geçtiğimiz sezonu şimdiden yakaladı.