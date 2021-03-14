Henry Onyekuru 50. maçında şov yaptı
3. Onyekuru döneminin yaşandığı Galatasaray'da Nijeryalı yıldız parlamaya devam ediyor. Sarı- Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı ilk 2 maçta 3 gol, 1 asistlik katkısıyla yıldızlaşan başarılı kanat, sonrasında oynadığı 6 mücadelede sadece 1 asist yapmıştı.
Onyekuru dün Terim'den kesik yiyerek maça kulübede başlarken, 68'de oyuna dahil oldu. Galatasaray kariyerinde 50. maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu 2 kez fileleri sarsarak bu sezonki 5., Galatasasaray macerasındaki ise 20. golünü kaydetti.