Henry Onyekuru 50. maçında şov yaptı

Onyekuru dün Terim'den kesik yiyerek maça kulübede başlarken, 68'de oyuna dahil oldu. Galatasaray kariyerinde 50. maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu 2 kez fileleri sarsarak bu sezonki 5., Galatasasaray macerasındaki ise 20. golünü kaydetti.