Henriksen’den mesaj var
Hull City forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli orta saha oyuncusu Markus Henriksen, menacerler vasıtasıyla Beşiktaş’a haber gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlı ekipte forma giymeyi çok istediği öğrenildi.
Son olarak Hull City forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli orta saha oyuncusu Markus Henriksen, menacerler vasıtasıyla Beşiktaş’a haber gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlı ekipte forma giymeyi çok istediği öğrenildi. Ancak teknik heyet, öncelikli olarak Henriksen’in araştırılması konusunda rapor verdi. Henriksen, kariyerinde 353 maçta 60 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.