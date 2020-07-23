Henriksen’den mesaj var

Hull City forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli orta saha oyuncusu Markus Henriksen, menacerler vasıtasıyla Beşiktaş’a haber gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlı ekipte forma giymeyi çok istediği öğrenildi.

23 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Henriksen’den mesaj var

Son olarak Hull City forması giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli orta saha oyuncusu Markus Henriksen, menacerler vasıtasıyla Beşiktaş’a haber gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun, Siyah-Beyazlı ekipte forma giymeyi çok istediği öğrenildi. Ancak teknik heyet, öncelikli olarak Henriksen’in araştırılması konusunda rapor verdi. Henriksen, kariyerinde 353 maçta 60 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

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