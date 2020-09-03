Henriksen ve Santon atağı!

Forvet transferi için yoğun girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, eksik bulunan diğer bölgeler için de durmuyor...Gökhan Gönül’ün ayrılığı sonrasında sağ bek için birçok ismi gündemine alan Beşiktaş’ın, İtalya Serie A ekibi Roma’nın 29 yaşındaki oyuncusu Davide Santon’la yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği bildirildi. Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli sağ bekle anlaşma noktasına gelen yönetimin, Roma’yı da bu isim konusunda satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etmeyi planladığı ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş’ın sağ bek transferi konusunda Bayern Münih’in genç takımından 21 yaşındaki Mert Yılmaz’ı da renklerine bağlamak üzere olduğu kaydedildi.

Bristol City’de kiralık oynadı

Mohamed Elneny’nin ayrılığının ardından orta saha bölgesinde eksiği oluşan Beşiktaş’ın, İngiliz ekibi Hull City’le kontratı biten ve boşta bulunan Markus Henriksen’le temas kurduğu ifade edildi. 28 yaşındaki Norveçli ön libero, geçen sezon Bristol City’de kiralık oynadıktan sonra kulübü Hull City’nin sözleşme uzatmaması sonrasında boşa çıkmıştı.