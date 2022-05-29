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Henrikh Mkhitaryan, Inter yolunda

Roma ile sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Henrikh Mkhitaryan, sözleşme bitiminde Inter’e imza atabilir.

29 Mayıs 2022, Pazar 15:45 Son Güncelleme:
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Henrikh Mkhitaryan, Inter yolunda

Serie A’da şampiyonluğu Milan’a kaptıran Inter yeni sezonda şampiyonluk için transfer çalışmalarına hemen başladı. Roma’lı orta saha Henrikh Mkhitaryan’a teklif yapan Inter, Roma oyuncuyla sözleşme yenileyemediği takdirde Ermeni oyuncuyla sözleşme imzalayacak. Inter’in 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 3.5 milyon €’luk 2+1 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenilirken, Mkhitaryan’ın teklifi değerlendirmeye aldığı ve Roma’nın teklifini beklediği öğrenildi.

Haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Henrikh Mkhitaryan bu sezon Roma formasıyla çıktığı 44 maçta takımına 5 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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