Manchester United'ın sezon başında Sheffield United'a kiralık olarak gönderdiği Dean Henderson, başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İngiltere Milli Takımı'nın yeni bir numarası olması beklenen Henderson, Manchester United'da da De Gea'yı yerinden edebilir.

Manchester Evening News'e göre Dean Henderson, takımın yeni 1 numarası olacağı kesinleşene kadar Manchester United ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmıyor.

Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilen başarılı kalecinin Manchester United'da ilk kaleci olması çok uzak bir ihtimal olarak aktarılmıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan bir habere göre Manchester United Menajeri Solskjaer, Henderson'ı De Gea'nın önünde yeni 1 numara olarak kullanmayı düşünüyor.