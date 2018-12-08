Hendekler nedeniyle sahaya çıkamayan Nuhspor iddialı

Şırnak’ta TFF Kadınlar 3’üncü Futbol Ligi 15’inci Grup’ta mücadele eden Nuhspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcular, kentte kadınların futbol oynamasına yönelik ön yargıları yıktı. Büyük güçlüklerle takımda yer alan kadın sporcular, hem takımlarını üst liglere çıkarmak hem de milli takıma girmenin mücadelesini veriyor. Kadınlar, hedeflerine ulaşabilmek için rakiplerinin yanı sıra madi sorunlarla da baş etmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK'nın 2015- 2016 tarihlerinde Şırnak merkezinin büyük bir bölümünde hendek kazması nedeniye düzenlenen operasyon kapsamında alınan ve 8 ay süren sokağa çıkma yasağı boyunca sahalardan uzak kalan Nuhspor, yeşil sahalara hızlı dönüş yaptı. Ligin 4'üncü haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak grupta 3'üncü sırada yer alan takım, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Nuhspor'un kadın futbolcuları, malzeme ve forma için kendilerine destek verilmesini bekliyor.

'BİZ BU SPORCULARA SAHİP ÇIKMAZSAK ELBETTE ŞİDDETE MARUZ KALACAKLAR'

Elazığ’dan, Nuhspor'un antrenörlüğünü yapmak için gelen Hidayet Özdemir, takımlarının maddi açıdan büyük sorunlar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Burada birinci ayımı doldurdum. İlk geldiğim gün soyunma odasında 5 oyuncu gördüm. Bir hafta boyunca öğrencilerim neden gelmedikleriyle ilgilendim. Geldikleri zaman giyecek kramponları yoktu. Sahaya çıkacağız, oynayacak top yok. Antrenman yapacak malzeme yok. Soyunma odasında soyunacak oda yok. Hiçbir şekilde bir ödenek yok. Bu çocuklar burada aç kalıyor. Deplasmanda yemek yiyemiyor, araç bulamıyor. Sorunların giderileceği sözünü verdim. Bu soğuk havada şort ile oynuyorlar. 1 takım formam var. Maçtan maça giyebiliyoruz. Biz bu sporculara sahip çıkmazsak elbette şiddete maruz kalacaklar. Elbette yiyecek ekmek de bulamayacaklar. Biz zaten böyle büyüdük diyecekler. Yaşantılarını kabullenecekler. Bu toprakların içinden çıkamayacaklar." Özdemir, "2 devreyi 30 bin lira ile kapatabiliriz. İş adamlarımız, siyasetçilerimiz, partilerimiz var. Biz burada erkek futbol egemenliği altında bir çığır açıyoruz. Kadın futboluna verilen değer yok. Çoğu takım bu yüzden kaybediyor. Şırnak’ın kadınları, çocukları Şırnak’ı bir futbol yuvası haline getirebilirler. Kadınları oldukları yerden dışarı çıkarabilirler. Ufuklarını açabilirler. Bu çocuklar başka şehirlerde başka kültürlerle kaynaşabilirler. Devletimize teşekkür ederiz diyecekler bunlar yarın. Bunlar bugün teşekkür etsin ki, yarın çocukları da teşekkür etsin. Vatanına milletine bağlı birey birey olsun. Ama biz hiçbir şey yapmadan çok şey bekliyoruz" dedi.

'KADIN HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Destek verilmesi halinde takımın çok iyi işler başarabileceğini ifade eden Özdemir, "Bir kadın burada erkek egemenliği altında olan bir spor dalını yapabiliyorsa, eline alabiliyorsa kadın her şeyi yapabilir. Ben gönüllük esasına dayalı olarak buraya kalıyorum . Buradaki hiçbir kız çocuğunu ezdirmeyeceğim, ezdirmemek içinde elimden geleni yapacağım. Onlar bu sahada hayatı öğreniyorlar. Ama en güzel şekli ile öğrensinler diye şuan çabalıyorum. Şu anda takım çok altlarda değil durumu çok ta iyi değil. Durumumuzun biraz kötü olmasının sebepleri var. Malzeme eksiğimiz var. Malzeme olmadığı için dört dörtlük antrenman yapamıyoruz. 2 topla yapabildiğim 3 hafta da bir galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet. İlk yarı için 2 haftamız var. Hedefimiz bu 2 hafta da 2 maçı alıp en az ikinci olarak ilk devreyi tamamlamak. Çalışmalarımız hergün devam ediyor. Umarım bu sezonu güzel bitirir gelecek sezona daha iyi başlarız. Ben de isterdim ki çok daha iyi hedeflerimiz olsun ancak bunu 2 topla başarmamız çok zor" diye konuştu.

'ANNEM VE BABAM; 'SEN ERKEK MİSİN' DİYE KIZIYORLARDI'

Futbola ilk başladığında ailesinin karşı çıktığını anlatan Nuhspor takımının sağ kanat oyuncusu Delal Üstün, Şırnak'ta kadın futbol takımı olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Üstün, "Özellikle ilk kurulduğumuz yıllarda maddi manevi olarak çok zorluklar çektik. Futbola başladığım da annem babam 'sen erkek misin' diye kızıyorlardı. Bu işi gerçekten severek yaptığımı gördüklerinde destek verdiler. Takım olarak iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Fakat maddi olarak kimse yardım etmiyor. Elimizden geleni yaptığımız halde maddi konuda sıkıntıya giriyoruz. Deplasmanlara hocalarımızın yardımları ile çıkıyoruz. Konaklama yerlerimizi hocalarımız kendi bütçeleri ile karşılıyorlar. Daha çok erkek futbol takımlarının üzerinde duruluyor. Fakat kız takımına yardım edilmiyor. Hem maddi hem manevi destek istiyoruz. Maçlarımızda tribünler boş oluyor. Vatandaşlar gelip tribünlerde bize destek verirlerse daha çok güçlenip, daha çok saldırırız. Fakat tribünleri boş görüyoruz. Ellimizden geleni yapıyoruz ama bir yere kadar yapabiliyoruz" dedi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)