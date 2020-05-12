Hemoglobin (HB) nedir? HB tahlillerinde değer aralığı kaç olmalı? HB yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?
Alyuvarlarda bulunan hemoglobin demirlere bağlanarak oksijeni taşıyan bir proteindir. Akciğerlere giren oksijen kanda bulunan alyuvarlar üzerindeki hemoglobine yapışırlar ve kan yolu ile bu oksijen diğer dokulara taşınır. Hemoglobin değeri kan testlerinde Hb değeri ile ölçülür. Hemoglobin (HB) nedir? HB tahlillerinde değer aralığı kaç olmalı? HB yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir? İşte cevaplar.
Hemoglobin vücut için çok değerli ve çok önemli bir proteindir. Demir açısından da oldukça zengindir. Kanda bulunan alyuvar hücreleri ile tüm vücudu dolaşırlar. Hemoglobinin önemli görevinin bulunması ile Hb değerinin normal değer aralığında olması önemlidir. Hb değerinin normalden yüksek olması ve normalden düşük olması gibi durumlar ile karşılaşabilmek mümkündür. Her iki durumda önemlidir ve tanı ve tedavinin uygulanması gerekir.
Hemoglobin (HB) nedir?
Hemoglobin kemik iliğinden üretilir ve alyuvarlarda depolanır. Alyuvar hücreleriyle birlikte tüm vücuda oksijeni taşımak ile görevlidir. Aynı zamanda vücut dokularında biriken karbondioksiti de toplayıp akciğerlere getirmek ile görevlidirler. Oldukça önemli görevi olan hemoglobin kana kırmızı olan rengini de vermektedir. Yuvarlak şekilli olan hemoglobinin ortasında, ince bir merkezi bulunu ve bu merkez hemoglobine şeklini verir. Kansa kolay şekilde hareket edebilmektedirler. Hemoglobinin şekil bozukluklarına neden olabilen orak hücreli anemi isimli bir hastalık bulunmaktadır. Kanda hemoglobin değer Hb testi ile ölçülmektedir. Hb değerinin düşük olması da yüksek olması da bazı rahatsızlıklara neden olur.
HB tahlillerinde değer aralığı kaç olmalı?
Yetişkin bir erkek bireyde ortalama Hb değeri yetişkin bir kadın bireye göre biraz daha yüksek olmaktadır.
Kadınlarda: 12,5 ila 15,5 g/dL
Erkeklerde: 13,5 ila 17,5 g/dL
Yaş aralıklarına göre de hemoglobinin normal değer aralığı farklılık gösterebilmektedir.
5–11 yaş kadınlar: 1,9- 15,0 g/dL
5–11 yaş erkekler: 11,9 – 15,0 g/dL
11–18 yaş kadınlar: 11,9 – 15,0 g/dL
11–18 yaş erkekler: 12,7 – 17,7 g/dL
Kız olan bebeklerde normal HB aralığı:
0–30 günlük: 13,4 – 9,9 g/dL
31–60 günlük: 10,7 – 17,1 g/dL
2-3 aylık: 9,0 – 14,1 g/dL
3-6 aylık: 9,5 – 14,1 g/dL
6-12 aylık: 11,3 – 14,1 g/dL
Erkek olan bebeklerde normal HB aralığı:
0-30 günlük: 13,4 – 9,9g/dL
31-60 günlük: 10,7 – 17,1 g/dL
2-3 aylık: 9,0 – 14,1 g/dL
3-6 aylık: 9,5 – 14,1 g/dL
6-12 aylık: 11,3 – 14,1 g/DL
HB yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?
Kanda Hb değerinin düşük olması vücutta alyuvarların yeter kadar üretilemediği ya da alyuvarların üremesini engelleyen bir hastalık ya da bir durum nedeni ile olabilmektedir. Hb düşüklüğü anemi yani kansızlık olduğu anlamına gelir. Hb değerinin düşük olmasının nedenleri:
Aşırı kansızlık
Kanser türleri
HIV hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kemoterapi ilaçları
Kronik böbrek hastalığı
Siroz
Hodgin lenfoma
Kuşun zehirlenmesi
Lösemi
Hipotiroidi
Multipl miyelom
B12 ve folik asit eksikliği
Demir eksikliği
Non – Hodgkin lenfoma
Miyelodisplastik sendromlar
Dalak büyümesi
Kan damarı iltihabı
Talasemi
Orak hücreli anemi
Porfiri
Hemoliz
HB değerindeki düşüklük bazı kanamalar sonucunda da meydana gelebilir. Hb değerinin düşmesine neden olabilecek kanamalar:
Yara kanaması
Hemoroid, kanser veya ülser gibi hastalıklar nedeni ile oluşan sindirim sistemi kanamaları
İdrar yolarında meydana gelen kanamalar
Sıklıkla yapılan kan bağışları
Ağır adet kanamaları
Yeni doğmuş olan bebeklerde de 6 – haftalık oldukları dönemde geçici olarak anemi görülebilmektedir. Bunun nedeni ise doğduklarında vücutlarında var olan alyuvar hücrelerinin yenilenmemesidir. Bu durum bebekte var olan başka hastalık olmadığı takdirde hiçbir sorun teşkil etmeden giderek yok olacaktır.
Kan testinde Hb değeri yükselebilir. Bu durum ise vücutta oksijen ihtiyacının artmış olduğu anlamına gelir. Bunun nedeni akciğer ya da karaciğer fonksiyonlarını etkileyen bir hastalık olabilirken yaşanılan ortam veya yaşam tarzında etkili olabilmektedir. Hb değerinin yüksek olmasının bazı nedenleri:
Yüksek irtifalarda bulunmak ya da havada çok daha az oksijen olan bir yerde yaşamak
Sigara veya herhangi bir tütün ürünü tüketmek
KOAH hastalığının bulunması. KOAH hastalığında akciğer dokularında meydana gelen iltihaplar yeterli oksijenin alınamamasına neden olur. Bu durumda da Hb değeri kanda yükselir.
Ciddi oranda susuz kalmak
Kalp yetmezliği ve çeşitli kalp hastalıkları
Böbrek ve karaciğer kanserleri
Amfizem gibi akciğer hastalıkları
Polisetimi vera
Fiziksel olarak performansın artması için yükse oranda eritroprotein kullanımı.