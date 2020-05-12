Hemoglobin vücut için çok değerli ve çok önemli bir proteindir. Demir açısından da oldukça zengindir. Kanda bulunan alyuvar hücreleri ile tüm vücudu dolaşırlar. Hemoglobinin önemli görevinin bulunması ile Hb değerinin normal değer aralığında olması önemlidir. Hb değerinin normalden yüksek olması ve normalden düşük olması gibi durumlar ile karşılaşabilmek mümkündür. Her iki durumda önemlidir ve tanı ve tedavinin uygulanması gerekir.

Hemoglobin (HB) nedir?

Hemoglobin kemik iliğinden üretilir ve alyuvarlarda depolanır. Alyuvar hücreleriyle birlikte tüm vücuda oksijeni taşımak ile görevlidir. Aynı zamanda vücut dokularında biriken karbondioksiti de toplayıp akciğerlere getirmek ile görevlidirler. Oldukça önemli görevi olan hemoglobin kana kırmızı olan rengini de vermektedir. Yuvarlak şekilli olan hemoglobinin ortasında, ince bir merkezi bulunu ve bu merkez hemoglobine şeklini verir. Kansa kolay şekilde hareket edebilmektedirler. Hemoglobinin şekil bozukluklarına neden olabilen orak hücreli anemi isimli bir hastalık bulunmaktadır. Kanda hemoglobin değer Hb testi ile ölçülmektedir. Hb değerinin düşük olması da yüksek olması da bazı rahatsızlıklara neden olur.

HB tahlillerinde değer aralığı kaç olmalı?

Yetişkin bir erkek bireyde ortalama Hb değeri yetişkin bir kadın bireye göre biraz daha yüksek olmaktadır.

Kadınlarda: 12,5 ila 15,5 g/dL

Erkeklerde: 13,5 ila 17,5 g/dL

Yaş aralıklarına göre de hemoglobinin normal değer aralığı farklılık gösterebilmektedir.

5–11 yaş kadınlar: 1,9- 15,0 g/dL

5–11 yaş erkekler: 11,9 – 15,0 g/dL

11–18 yaş kadınlar: 11,9 – 15,0 g/dL

11–18 yaş erkekler: 12,7 – 17,7 g/dL

Kız olan bebeklerde normal HB aralığı:

0–30 günlük: 13,4 – 9,9 g/dL

31–60 günlük: 10,7 – 17,1 g/dL

2-3 aylık: 9,0 – 14,1 g/dL

3-6 aylık: 9,5 – 14,1 g/dL

6-12 aylık: 11,3 – 14,1 g/dL

Erkek olan bebeklerde normal HB aralığı:

0-30 günlük: 13,4 – 9,9g/dL

31-60 günlük: 10,7 – 17,1 g/dL

2-3 aylık: 9,0 – 14,1 g/dL

3-6 aylık: 9,5 – 14,1 g/dL

6-12 aylık: 11,3 – 14,1 g/DL

HB yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Kanda Hb değerinin düşük olması vücutta alyuvarların yeter kadar üretilemediği ya da alyuvarların üremesini engelleyen bir hastalık ya da bir durum nedeni ile olabilmektedir. Hb düşüklüğü anemi yani kansızlık olduğu anlamına gelir. Hb değerinin düşük olmasının nedenleri:

Aşırı kansızlık

Kanser türleri

HIV hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Kemoterapi ilaçları

Kronik böbrek hastalığı

Siroz

Hodgin lenfoma

Kuşun zehirlenmesi

Lösemi

Hipotiroidi

Multipl miyelom

B12 ve folik asit eksikliği

Demir eksikliği

Non – Hodgkin lenfoma

Miyelodisplastik sendromlar

Dalak büyümesi

Kan damarı iltihabı

Talasemi

Orak hücreli anemi

Porfiri

Hemoliz

HB değerindeki düşüklük bazı kanamalar sonucunda da meydana gelebilir. Hb değerinin düşmesine neden olabilecek kanamalar:

Yara kanaması

Hemoroid, kanser veya ülser gibi hastalıklar nedeni ile oluşan sindirim sistemi kanamaları

İdrar yolarında meydana gelen kanamalar

Sıklıkla yapılan kan bağışları

Ağır adet kanamaları

Yeni doğmuş olan bebeklerde de 6 – haftalık oldukları dönemde geçici olarak anemi görülebilmektedir. Bunun nedeni ise doğduklarında vücutlarında var olan alyuvar hücrelerinin yenilenmemesidir. Bu durum bebekte var olan başka hastalık olmadığı takdirde hiçbir sorun teşkil etmeden giderek yok olacaktır.

Kan testinde Hb değeri yükselebilir. Bu durum ise vücutta oksijen ihtiyacının artmış olduğu anlamına gelir. Bunun nedeni akciğer ya da karaciğer fonksiyonlarını etkileyen bir hastalık olabilirken yaşanılan ortam veya yaşam tarzında etkili olabilmektedir. Hb değerinin yüksek olmasının bazı nedenleri:

Yüksek irtifalarda bulunmak ya da havada çok daha az oksijen olan bir yerde yaşamak

Sigara veya herhangi bir tütün ürünü tüketmek

KOAH hastalığının bulunması. KOAH hastalığında akciğer dokularında meydana gelen iltihaplar yeterli oksijenin alınamamasına neden olur. Bu durumda da Hb değeri kanda yükselir.

Ciddi oranda susuz kalmak

Kalp yetmezliği ve çeşitli kalp hastalıkları

Böbrek ve karaciğer kanserleri

Amfizem gibi akciğer hastalıkları

Polisetimi vera

Fiziksel olarak performansın artması için yükse oranda eritroprotein kullanımı.