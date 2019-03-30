Hem ligde hem kupada Sinan Gümüş

Sezon sonunda Galatasaray’daki sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş, yine kurtarıcı rolünü üstlenecek. Devre arasında yapılan iki büyük takviyeye rağmen hem Mitroglou hem de Diagne’nin sakatlanması, ibreyi yeniden Sinan’a çevirdi. Salı ve cumartesi günü lig ve kupada üst üste Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Cim Bom’da, gol yükünü Sinan Gümüş çekecek.

Hafta içinde İstanbulspor’la oynanan özel maçta galibiyeti getiren gollerden birini kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda kendisini ilk 11’e hazırlıyor. Ligin ikinci yarısında şans bulmakta zorlanan, zaman zaman kadroya bile giremeyen Sinan, Malatya maçlarını yeniden çıkış fırsatı olarak görüyor.

Bu haberi de okudular Yusuf Günay'dan Duygun Yarsuvat'a sert tepki