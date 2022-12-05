Hem hakem hem profesör!

Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Bilmen gereken her şey: Brezilya v Güney Kore





Aynı zamanda bir kimya profesörü olan ve 10 yıldır Towson Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Nesbitt hakemlikle profesörlüğün birbirine benzediği görüşünde: “Sürekli karar veriyorsunuz ve karşılaştığınız durum her zaman siyah-beyaz olmuyor. Aynı anda birden fazla datayı analiz etmek ve en iyi kararı vermek zorundasınız.”