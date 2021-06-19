Hem hakem, hem kabin memuru

Her iki mesleğine aşkı ve saygısı çok büyük olan Kaya'nın, 10 saatlik uzun bir uçuş sonrası üzerindeki THY üniformasını çıkarıp, havalimanından birkaç saat sonra yöneteceği maç için siyah üniformalarıyla stadın yolunu tutmuşluğu bile var.

THY'de 6 yıldır kabin memuru olarak görev yapan 34 yaşındaki Çağrı Kaya, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği mezunu. Kabin memurluğunın yanı sıra futbol hakemliği de yapan Kaya, İspanyolca ve İngilizce biliyor. Kaya için havacılık ve futbol hakemliği iki büyük tutku. İki mesleği bir arada yürütmenin zorluklarını yaşasa da hiçbirinden vazgeçemiyor. Çağrı Kaya'nın üniversitede başladığı ve İspanya'ya kadar uzanan hakemlik kariyerine şu an İstanbul Bölgesel hakemi olarak devam ediyor.

İSPANYA'DA 2 YIL HAKEMLİK PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Futbol hakemliğine 2009'da üniversite öğrenciyken başlayan Kaya, Hatay'da Bölgesel Amatör Lig'de bir süre düdük çaldı. Ardından 2013'de Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında İspanya'nın yolunu tuttu. A Coruna şehrinde eğitimini sürdüren Çağrı Kaya, burada da hakemlik yapmak için girişimlerde bulundu. Ancak İspanyolcasının yetersiz olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen genç hakem, gittiği kurslar sayesinde 3 ayda İspanyolcayı öğrendi. İspanya'daki hakem komitesine tekrar giden Çağrı Kaya, hakemliğe kabul edilmesinin ardından Galicia bölgesi hakemlerinden biri olarak yeşil sahalarda maç yönetmeye başladı. Buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kaya, bölgenin en kritik maçlarını yönetti. Genç hakem, 2 yıl kaldığı Galicia bölgesinde 60'ı amatör 5'i profesyonel olmak üzere 65 maçta düdük çaldı.

YEŞİL SAHALARDAN GÖKYÜZÜNE BİR SERÜVEN

2015'de Türkiye'ye geri dönüş yapan Çağrı Kaya, başvurusu üzerine aynı yıl THY'de kabin memuru olarak göreve başladı. Aynı tarihlerde hakemlik yapmak için bu kez TFF'ye de başvuran Kaya'nın gökyüzü ve yeşil sahalardaki tutkusu aynı anda gerçekleşmiş oldu. Kaya, her iki meslekteki başarısını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. "Futbolcu olamayınca üniversitedeyken hakem olmaya karar verdim" diyen Çağrı Kaya, 12 yıldır bu idealinden hiç vazgeçmedi. Kaya, "2009 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) faal futbol hakemiyim. 2013-2015 yılları arasında İspanya'nın Galiçya bölgesinde ilk Türk hakem olarak gururla görev yaptım. Çocukluğumdan beri futbolun içindeydim" dedi. Erasmus programı için İspanya'nın A Coruna şehrine giderken bavuluna hakem üniformasını, düdüğünü ve kartlarını da koyduğunu aktaran Kaya, İspanya'da hakemlik serüvenini ise şu şekilde anlattı: "İspanya'ya gittikten sonra 3 ay içinde oradaki hakem komitesinin ofisini buldum. Onlarla yaptığım görüşmede İspanyolca öğrenirsem maç yönetebileceğimi söylediler. Bunun üzerine ben de günde 3 ayrı kursa giderek, elimden gelen bütün çabayı gösterdim. İspanyolcam orta seviyeye gelmişti. Daha sonra tekrar gittiğimde (İspanya hakem komitesi) onlarla İspanyolca konuştum. Benimle ilgili gerekli işlemleri yaptılar. Formamı alıp hafta sonu maç yönetmeye başlayabileceğimi söylediler. İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan A Caruna şehrindeydim. İlk olarak amatörde maç yönetmeye başladım. Benim performansımı gördükçe gözlemcilerin notlarıyla çok güzel maçlar aldım. Hatta yerel haberlerde adımdan bahsedildi. Onore oldum."

UÇUŞLARA VE MAÇLARA ÖZEL PLANLAMA

Uçuş planlaması ile yöneteceği maç takvimini önceden planlayan Kaya, işlerini aksatmamak için zaman zaman zorluklara göğüs geriyor. Yatılı uçuşlarda gittiği şehirlerde hakemlik antrenmanlarını aksatmayan Kaya, kabin memurluğu ve hakemlik eğitimlerini de hiç kaçırmadığını belirterek, "Hem THY'nin hem hakem camiasının organizasyonları çok iyi. Mesela THY'de bir sonraki ay için uçuş olmayan bir gün talep edebiliyoruz. Hakemlikte de boş günlerimiz için maç talep edebiliyoruz. Boş günleri denkleştirip federasyondan maç talep ediyorum. Açıkçası zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. THY ile yatıya göreve gidiyorsam yanımda mutlaka spor malzemelerimi de götürüyorum. Kaldığımız yerin imkanları dahilinde idmanlarımı yapıyorum. İdmanlarımı ve eğitimlerimi ihmal etmiyorum. Aşkla tutkuyla yapınca ikisi de kolay oluyor. Zor bir maçta hakemlik yapmak ile uzun bir uçuşta kabin memurluğu yapmanın bazı zorlukları oluyor. Bir keresinde Bangkok'tan gelmiştim. Sabah 06.00'da İstanbul'a inmiştik. Aynı gün 13.30'da deplasman maçı için Edirne'ye gitmem gerekiyordu. THY üniformamı çıkardım, hakemlik üniformamı giydim. Tıraşımı oldum. Hakemlik çantam zaten hazırdı" ifadelerini kullandı.

"SAHADA GÜLERYÜZLE MAÇ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Çağrı Kaya, "Türk Hava Yolları, ülkemizin dünyadaki en büyük marka değerlerinden. Bizlere THY'de çok fazla eğitim veriliyor. Aldığım bu eğitimleri saha içinde de uygulayabiliyorum. Futbolcularla olan diyaloglarımda bunları çok fazla kullanıyorum. Bir maçı yönetmek zordur. Sahadaki 22 futbolcuya, teknik heyetlere, tribünlere 'iyi bir maç yönetti' demek kolay olmuyor. Bu anlamda kişisel gelişim açısından kattıkları şeyler, beni çok destekliyor. Bizler THY'de misafirlerimizi güler yüzlü karşıladığımız için sahada da güler yüzle maç yönetmeye çalışıyorum. Bazen maçlarda temponun arttığı, oyunun çetin olduğu anlarda ise tansiyona göre değişebiliyoruz" diye konuştu.

Çağrı Kaya, son olarak U19 Ligi'nin 15'inci hafta maçında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan müsabakada düdük çaldı.

DHA