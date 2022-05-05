Yeni Malatya galibiyetiyle ikinci yarıya başlayan Trabzonspor, karlı havada Sivas’la berabere kalmış, Abdullah Avcı da hakeme tepkisi sonrası ceza alıp, Giresun maçında tribüne çıkmıştı. O maçta da 1 puanla yetinen Fırtına, Galatasaray deplasmanında sezonun unutulmaz galibiyetlerinden birine uzandı. Aslantepe’de ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Bordo-Mavililer’de Abdullah hoca, belki de en sert devre arası konuşmasını yaptı: “Kendinizi toparlayın. Çıkın lider gibi oynayın! Birbiriniz için, takım için savaşın”. 84’te Bakasetas, 90’da Visca golü attı. Sezonun unutulmayacak geri dönüşlerine yenisini ekleyen Trabzonspor, bu zaferle şampiyonluk ateşini tekrar yaktı.

Kırılma anı; Konya galibiyeti

İstanbul’daki Galatasaray zaferinin ardından Fırtına üst üste 4 maç daha kazandı. Özellikle en yakın takipçisi Konyaspor’a karşı Akyazı’da aldıkları 3 puan sezonun kırılma anıydı. Visca 2 golle yıldızlaştı, artık herkes Bordo-Mavililer için ‘Şampi’ demeye başladı. Ligin flaş takımı Alanyaspor’u deplasmanda 40 dakikada 4’leyen Trabzonspor, sonraki hafta 2-0 geriye düştüğü Kayserispor karşılaşmasında 3-2 galip gelirken, Abdullah Avcı kulübe hamleleriyle bir kez daha teknik adamlık maharetini gösterdi. Öyle ki sezon boyunca hocanın neredeyse her kritik zaferde imzası vardı.

Nwakaeme-Visca kanatlandırdı

Söz konusu periyotta Visca-Nwakaeme kanatlarının katkısı inanılmazdı. Nwakaeme, Konya ile başlayıp, Göztepe galibiyetiyle son bulan 5 maçlık süreçte 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Şampiyonluk transferi Visca ise Galatasaray, Kasımpaşa, Konya karşılaşmalarını kazandırdı. Bosnalı yıldız 8 haftada 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 3 asiste imza attı. 29. haftada zirvedeki puan farkı, 2. Konyaspor’la 15, 3. Fenerbahçe ile 20’ydi. Fırtına, son şampiyon Beşiktaş ’ın 25, Galatasaray’ın ise tam 32 puan önündeydi.

Vitor Hugo’dan mucize dönüş

Ancak şanssız sakatlıklar bir türlü liderin yakasını bırakmıyordu. Çapraz bağları kopup sezonu kapatan Gervinho ile Edgar’ın ardından 1 Mart’ta Vitor Hugo’nun bacağı çatladı. Takımın saha içi lideri Marek Hamsik’ten ise 2.5 ay faydalanılamadı. İlk başta sezonu kapatabileceği söylenen Hugo, 5 haftada mucizevi bir şekilde sahalara döndü. Bu ikili, 32. haftadaki Gaziantep deplasmanında 11’delerdi.

Mutlu sonu ertelediler ama...

Sezonun ikinci yenilgisinin alındığı Rize deplasmanından itibaren ise kimilerine göre rehavet kimilerine göre stres baş gösterdi. Trabzonspor, üst üste puan kayıplarıyla lig tarihinin en erken şampiyonu olma fırsatını her hafta erteliyor, fakat taraftar şartsız koşulsuz takıma sahip çıkıyor, Abdullah Avcı ise “Biz zaten şampiyon olduk, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Herkes rahat olsun. Ramazan sonunda çifte bayram yaşayacağız” sözleriyle camiayı sakin kalmaya davet ediyordu.

Akyazı’da herkes ağladı

Dorukhan attı, Wright cevap verdi. Trabzonsporlular için dakikalar geçmedi. Akyazı’da son düdük çaldığında ise sevinç, gözyaşı ve sahaya inenlerin mutluluk haykırışları vardı. Sonrasını biliyorsunuz... Trabzon’da başlayıp dalga dalga tüm Türkiye’ye hatta dünyanın pek çok noktasına yayılan kutlamalar... Tarihi şampiyonlukta, kulüpteki aşçısından takımı havalimanında karşılayan taraftarına kadar herkesin payı var. Ancak Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı’ya ayrı parantez açmak gerek. Biri 2018’de başkanlık koltuğuna geçtiğinde “Şampiyonluk için 3-4 yıl sabır istiyorum”, diğeri “Mart’ta şampiyon olamadık diye üzülmeyin, çifte bayram yaşayacağız” dedi. Ve ikisi de sözünü tuttu.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda Uğurcan Çakır damgası

Art arda 4 maçlık kazanamama serisi Trabzonspor için müthiş geçen sezonda bir ilkti ve hasret Adana Demir deplasmanında bitti. Peres, Djaniny ve Cornelius’un golleriyle galip gelen Karadeniz ekibine artık mutlu son için 1 puan yeterliydi. Şampiyonluk maçı öncesi Trabzon adeta şölen yeriydi. Sanki o gün, tüm şehir stat gibiydi. Kutlamalar erken başladı ancak 90 dakika çok zor geçti. Cornelius’un golüne ikinci yarının başında Ndao karşılık verdi. Fredy’nin penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır ‘bu şampiyonluğun 1 numaralı kahramanı benim’ dedi.

- SON -