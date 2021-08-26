Helsinki - Fenerbahçe maçı Canlı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kalmaya çalışacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek.





Helsinki ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri...

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia





MAÇ BAŞLADI

1.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia sert vurdu şutu yandan auta gitti

4.dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel geldi yerden sert ortasını savunma son anda çıkardı

GOOL! 11.dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakip savunmanın auta gideceğini düşündüğü topu Nazım çevirdi ceza sahasında topu alan Enner Valencia rakibini geçip köşeye vurdu ve golü attı

GOOL! 14.dakikada Fenerbahçe yine Enner Valencia'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Enner Valencia nefis bir vuruşla köşeden ikinci golü attı.

23.dakikada sağ kanattan uygun durumda topa buluşan Nazım Sangare ortasını yaptı ancak topu arkadaşları ile buluşturamadı

GOL! 27.dakikada HJK Helsinki takımında Riski çaprazdan attığı golle farkı 1'e indirdi













Fenerbahçe Avrupa'da 232. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy gösteriyor.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.

"Kupa 2"de 117 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 18. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne alıyor. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 6 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi.

Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı.

Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.