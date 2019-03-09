Temsilcimiz woxic‘in de formasını giydiği HellRaisers‘ın koçluk görevine eski koçu ve menajeri lmbt‘yi getireceği iddia edildi.

Uluslararası espor medyalarından dexerto.com‘un iddiasına göre, yakın bir zamanda HellRaisers ekibinde koç değişikliği olacak. 2014-2015 yıllarında menajer ve 2015-2016 yıllarında ise koç olarak takımda görev yapmış Ukraynalı lmbt, şimdiki koç aMi‘nin yerine tekrardan göreve gelecek. Bildiğiniz üzere tecrübeli koç, 2.5 sene mousesports’un koçluk görevini üstlenmişti. Daha sonrasında görevi bırakan Ukraynalı koç, şimdilerde ise mousesports kadrosunda inaktif olarak yer alıyor. HellRaisers‘ta koç değişikliğiyle birlikte CEO değişikliğine de gidildi. Yine dexerto.com’un aldığı bilgilere göre Ukrayna ekibinin CEO’su Alexey “xaoc” Kucherov ile yollar ayrıldı. Eski bir Counter Strike 1.6 oyuncusu olan xaoc, 2017 yılından beri HellRaisers’ta CEO olarak görev yapıyordu. xaoc’un yerine ise Alex “Magician” Slabukhin göreve getirildi.

Bu değişiklik hamlesi HellRaisers hakkında IEM Katowice 2019 sonrasında ortaya atılan iddialardan sadece bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Bence “DeadFox” Böröcz‘ün yedeğe çekileceği iddia edilmişti. Aynı zamanda temsilcimiz Özgür “woxic” Eker‘in de mousesports‘a transfer olacağı iddia edilmişti. Bu konularla alakalı henüz bir gelişme yaşanmış değil.

lmbt transferiyle birlikte HellRaisers kadrosu nasıl şekillenecek?

Kirill “ANGE1” Karasiow

Özgür “woxic” Eker (mousesports’a transfer olması gündemde)

Issa “ISSAA” Murad

Abay “Hobbit” Khasenov

Bence “DeadFox” Böröcz (yedeğe çekilmesi gündemde)

Sergey “lmbt” Bezhanov (koç)

Kaynak: Playerbros