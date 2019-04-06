HellRaisers deneme sürecindeki loWel’ı resmen kadrosuna kattı

Bir dönem woxic‘in de formasını giydiği HellRaisers, bir süredir deneme sürecinde olan İspanyol oyuncu loWel ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yaşılan açıklamada, kısa bir süredir HellRaisers adına deneme sürecinde olan oyuncu Christian “loWel” Garcia Antoran transferiyle birlikte kadronun tamamlandığı belirtildi. Bildiğiniz üzere birçok CS: GO takımı IEM Katowice 2019 sonrasında kadrolarında değişikliğe gitti. HellRaisers da bu takımlar arasında yer alıyor. woxic’in mousesports’a transfer olması ve DeadFox‘un yedeğe çekilmesiyle birlikte as kadrosunda üç kişi kalan takım, oskar‘ı kadrosuna katarak bu sayıyı dörde çıkarmıştı. Takım ayrıca mousesports’ta inaktif olarak yer alan koç lmbt‘yi de kadrosuna katmıştı. HellRaisers, İspanyol oyuncunun transferiyle birlikte kadrosunu tamamlamak için son hamlesini de yapmış oldu. Christian, daha öncesinde İspanya temsilcisi Movistar Riders adına mücadele ediyordu. Movistar Riders ise Christian’ın yerine Raúl “DeaTh” Jordán Nieto‘yu transfer etti.

loWel’ın kalıcı olarak kadroya katılmasıyla birlikte HellRaisers kadrosu nasıl şekillendi?

Kirill “ANGE1” Karasiow

Tomáš “oskar” Šťastný

Abay “Hobbit” Khasenov

Issa “ISSAA” Murad

Christian “loWel” Garcia Antoran

Sergey “lmbt” Bezhanov (Koç)

Bence “DeadFox” Böröcz (Yedek)

Kaynak:Playerbros