Helal olsun size!

Şampiyonası’nda 5 kürsü başarısı yakalayan Türkiye’nin madalya serisi bu kez U20 Avrupa Şampiyonası’nda devam etti. Organizasyonun son gününde Ay- Yıldızlı ekibimiz 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere tam 7 madalya sığdırdı. Şampiyonanın kapanış yarışı erkekler 4x400 bayrak finalinde Türk atletizmi için inanılmaz bir son oldu. Türkiye, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı oluşan 4x400 bayrak takımının zaferiyle, kıta çapında ilk kez bayrak yarışında şampiyon olmanın gururunu yaşadı. Yarışın finişi ise şampiyonaya damgasını vurdu. Son değişimde bayrağı rakiplerinin gerisinde alan İlyas Çanakçı, son düzlükte içeriden yaptığı atakla önde olan Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’yı geride bırakıp, finişi ilk sırada geçti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz 3:08.34’lük derecesiyle şampiyonluğu alırken hem U20 Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Avrupa ’da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.

Yürüyüşte son 2 haftada 4 madalya

Son gün ayrıca yürüyüşte, 3 bin metre su engelinde, 5 bin metrede, gülle atmada ve 1500m’de madalya kazandık. Rekortmen kız Meryem Bekmez kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. İki yıl önce 16 yaşındayken bronz madalya kazandığı 10 bin metrede Bekmez bu kez 44.44.50’lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yarıştaki bir diğer atletimiz Evin Demir de 46.38.58’le gümüş madalya elde etti. Türkiye ayrıca son iki haftada yürüyüşte 4 madalya kazanmış oldu. U23 Avrupa’da 20 kilometre yürüyüşte Ayşe Tekdal altın, Salih Korkmaz gümüş elde etmişti.

Dünyada yılın en iyi derecesi

Erkekler 3 bin metre su engellinde de Murat Yalçınkaya inanılmaz bir performans sergiledi. Yarış boyunca ilk sırada bulunan İsveçli Omar Nuur’u son turda yakalayan ve 25 metrelik farkı kapatan milli atletimiz, 9 dakikanın altında koşarak (8.58.20) altın madalyanın sahibi oldu. Yağmur altında koşulan 5 bin metrede de Ayetullah Aslanhan kişisel en iyi derecesini 8 saniye geliştirerek (14.05.01) gümüş madalyanın sahibi oldu. Gülle atma finalinde 17 yaşındaki Pınar Akyol 16.18’lik derecesiyle Avrupa ikincisi oldu. Pınar bu performansıyla ayrıca U18 yaş grubunda dünyada yılın en iyi derecesini attı. 1500 metrede Tuğba Toptaş 4:28.13’lük derecesiyle bronz madalya elde etti.