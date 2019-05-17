Helal olsun Ronaldo

Futbol hayatı boyunca müslümanlara yaptığı yardımlarla bilinen Cristiano Ronaldo, yine gönülleri fethetti. İtalya Ligi’nde haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Juventus’un Portekizli süperstarı, Ramazan ayında Filistin’i unutmadı.

34 yaşındaki yıldız, Filistin’de kurulacak iftar sofraları için 1.5 milyon Dolar (9 milyon TL) bağışladı. Tecrübeli futbolcu, bu hareketiyle futbolseverlerin takdirini kazandı.

Altın ayakkabıyı sattı!

2012’de Altın Ayakkabı ödülünün açık arttırmada satılmasına onay veren Ronaldo, buradan elde edilen gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlarken, 2014’te de yine Ramazan ayında Filistin’e 2 milyon Dolar’lık (12 milyon TL) bir bağışta bulunmuştu.

CR7, 2015 yılında ise terör saldırısı sonrasında yaralanan ve 3 yaşında hem annesini hem de babasını kaybeden Filistinli Haydar Mustafa ile bir araya gelerek, miniğin hayalini gerçekleştirmişti.