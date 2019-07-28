Helal olsun Merih!

Mehmet Ali Sabuncu / Fanatik

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen gururumuz Merih Demiral’in çok ilginç bir hikayesi ortaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcunun, Portekiz’de Alcananes’e ile Sporting B formasını giydiği dönemlerde teknik direktör Mesut Bakkal da 21 yaşındaki futbolcuyu takip etti. Tecrübeli çalıştırıcının daha sonrasında ise Merih’i, o dönem başında olduğu Alanyaspor’a transfer etti. Milli futbolcu da kısa süre içerisinde büyük bir gelişim gösterdi, önce İtalya’da Sassuolo’ya sonrasında ise dünyanın sayılı ekiplerinden Juventus’a gitti.

Gider gitmez aradı

Torino ekibine transfer olan Merih, imzayı attığı gün kendisini keşfeden hocasını unutmadı. 21 yaşındaki stoper, imza atar atmaz Mesut Bakkal’ı aradı ve şu sözleri söyledi: “Hocam sizin emeğiniz benim üzerimde çok fazla. Hakkınızı helal edin. Size teşekkür ederim. Bu transfer benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Bana çok yardımcı oldunuz. Juve’deki ilk maçımda sizi ve ailenizi Torino’da misafir etmek istiyorum” dedi. Bu konuşmanın ardından Bakkal da oldukça duygulandı ve şu yanıtı verdı: “Çok yetenekli bir futbolcusun. Gelecekte çok iyi yerlere geleceksin.”

Mesut Bakkal, Gündoğan’daki villasında muhabirimiz Mehmet Ali Sabuncu’ya, Merih’in müthiş hikayesini anlattı.