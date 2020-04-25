Helal olsun çocuklar!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın formasını giyen Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla bir kutlama mesajı yayınlamış ve 100 okula 11’er adeta futbol topu hediye gönderdiğini açıklamış ve “Nice 100 yıllara” notunu düşmüştü.

Bu olayın ardından 22 yaşındaki yıldızın milli takımdan arkadaşı Çağlar Söyüncü de bu harekete destek verdi. İngiltere’de Leicester City’de görev yapan yıldız savunmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi 100 çocuğa eşofman takımı hediye ettiğini duyurdu. ozan Tufan da katılmıştı Sahadaki karakterleri ve oyunlarıyla herkese örnek olan iki yıldız, yaptıkları yardım sonrasında da büyük beğeni topladı ve tüm futbolculara örnek olmayı başardı. Öte yandan Fenerbahçeli Ozan Tufan da bu kampanyaya destek vermişti. Ozan, 100 okulun kütüphanesine kitap bağışında bulunduğunu açıklamıştı.