Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'ndan corona virüs önlemi geldi. Ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle Hekimoğlu'nun çekimlerine ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Hekimoğlu'un yayın gününü de aksattı. Bugün Hekimoğlu'nun yeni bölümü yayınlanmayacak ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Amerika’da NBC Universal şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D.’nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, Kanal D’de başlamış ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin yönetmeni ise Hülya Gezer. Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor. 'Hekimoğlu' dizisinin tanı ekibi olarak görev yapan hastane ekibinde Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz da rol alıyor. Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?

Hekimoğlu dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle durum değerlendirilerek çekimlerinin ertelenmesinin devam etmesine karar verildi.

Kanal D 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 - Hekimoğlu(Tekrar)

23.30 - Efsane

01.45 - Efsane

04.00 - Gelinim Mutfakta