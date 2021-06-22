Hekimoğlu Trabzon yeni hocası Bahaddin Güneş

Hekimoğlu Trabzon daha önce prensip anlaşmasına vardığı Trabzonspor eski efsane futbolcusu ve başarılı teknik adam Bahaddin Güneş ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında Başkan Celil Hekimoğlu, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan ve Sportif Direktör Yakup Ateş’in katılımı ile yapılan imza töreninde yeni teknik direktör Bahaddin Güneş, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Başkan Celil Hekimoğlu, yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtıklarını ifade ederek, “Artık önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trabzonspor eski efsane futbolcusu ve başarılı teknik direktör Trabzonlu Bahaddin hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. İnşallah yeni sezonda takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacaktır” dedi.

Yeni Teknik Direktör Bahaddin Güneş de, kendi memleketinin takımını çalıştıracağı için mutlu olduğunu ifade ederek, “Öncelikle beni bu göreve layık gören başta Başkanımız Celil Hekimoğlu olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Hekimoğlu Trabzon FK’nın başarılı olması için yeni sezonda elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Yeni sezonda hedefe oynayan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş’in ekibi ise şu isimlerden oluştu;

Serdar Eş (Yardımcı antrenör)

Kenan Sivrikaya (Kaleci antrenörü)

Erdi Aslan (Atletik performans antrenörü)