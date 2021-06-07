2019/20 sezonunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 71 puanla lider Manisa FK'nın ardından sezonu 2. tamamlayan ve Play-Off'ta Kocaelispor'a elenerek yıkılan Hekimoğlu Trabzon, yeni bir oluşuma girdi. Sportik Direktörlük görevine Yakup Ateş'i getiren Karadeniz ekibinin yeni hocası da belli oldu.

Bayram Toysal ile yollarını ayıran Hekimoğlu Trabzon, Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz yeni sezon öncesi, Trabzonspor eski futbolcusu, Milli Takımlar ''Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kardeşi ve liglerimizin başarılı Trabzonlu teknik adamı Bahaddin Güneş ile prensip anlaşmasına varmıştır.''