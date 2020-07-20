TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile 4. basamakta yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Sezonun iki flaş takımı da adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin galibi, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor maçının kazananı ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. 28 hafta oynanan ve coronavirüs salgını nedeniyle nokta konulan ligde Hekimoğlu Trabzon, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, lider Samsunspor ve 2. Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 3. sırada sezonu kapattı.

16 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sancaktepe ise 52 puanla Hekimoğlu Trabzon'un arkasında 4. basamakta yer aldı.

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Calista Sports Center'da oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği 90 dakika A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu 1 yıldır emek verdiklerini ve çok çalıştıklarını belirterek, "Play-offta oynayacağımız takımlarını hepsi bir birbirinden kuvvetli. Herkes eşit gibi görünüyor. Burada kim kazanırsa kazansın, tebrik etmek lazım. Biz teknik heyet ve kadromuza görevini yapmış gözü ile bakıyoruz. Çünkü biz sezona başlarken play-off hedefi ile başladık. Bunu da başardık. Ama buraya gelmişken neden şampiyon olmayalım. Bunu başaracak güce de sahibiz. 8 takımın olduğu ve 1 takımın çıkacağı yerde kaybedersek de çok üzülmememiz lazım. Mücadele edeceğiz. Biz de takımımıza destek vereceğiz. Nasip olursa 28 Temmuzda buradan kupa ile Trabzon’a gitmeyi çok istiyoruz. Olmazsa da ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve alkışı hak ettiler" şeklinde konuştu.