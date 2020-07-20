Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK (CANLI İZLE)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile 4. basamakta yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Sezonun iki flaş takımı da adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin galibi, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor maçının kazananı ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. 28 hafta oynanan ve coronavirüs salgını nedeniyle nokta konulan ligde Hekimoğlu Trabzon, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, lider Samsunspor ve 2. Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 3. sırada sezonu kapattı.

16 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sancaktepe ise 52 puanla Hekimoğlu Trabzon'un arkasında 4. basamakta yer aldı.

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Calista Sports Center'da oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Özgür Yankaya'nın yönettiği 90 dakika A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK ilk 11'ler:

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.

Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan



