Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK (CANLI İZLE)
TFF 2. Lig'in flaş takımları Hekimoğlu Trabzon ile Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. TFF 1. Lig’e yükseleme mücadelesi verecek olan iki takımın kozlarını paylaşacağı müsabakadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçının galibi, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor mücadelesinin kazananı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanan Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 3. sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon ile 4. basamakta yer alan Sancaktepe Futbol Kulübü, Play-Off çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Sezonun iki flaş takımı da adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin galibi, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor maçının kazananı ile 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
HEKİMOĞLU - SANCAKTEPE CANLI İÇİN TIKLAYIN
TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. 28 hafta oynanan ve coronavirüs salgını nedeniyle nokta konulan ligde Hekimoğlu Trabzon, 17 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi, lider Samsunspor ve 2. Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 3. sırada sezonu kapattı.
16 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sancaktepe ise 52 puanla Hekimoğlu Trabzon'un arkasında 4. basamakta yer aldı.
Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Calista Sports Center'da oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Özgür Yankaya'nın yönettiği 90 dakika A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe FK ilk 11'ler:
Hekimoğlu Trabzon: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.
Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan