Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK maç sonucu: 5-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3’üncü hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK’yı 5-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 39'uncu ve 60’ıncı dakikalarda Caner, 74’üncü dakikada Abdulkadir, 81’inci dakikada Ahmet ve 86’ncı dakikada Hakan Demir kaydetti.

STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Selim Özen, Burak Gültek, Muhammed Yıldız

HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan- Onur, Yasin, Yunus Emre, Muhammed Ali, Caner(Dk.79 Ahmet), Halil İbrahim(Dk.79 Berkay), Tunahan, Hakan Yeşil, Kerem(Dk.46 Hakan Demir), Ethem(Dk.71 Abdulkadir)

NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Rıza, Adem(Dk.79 Alperen), Aykut, Cumhur, Emre(Dk.82 Berat), Atalay(Dk.65 Mustafa), Recep(Dk.65 Murat), Ferhat(Dk.82 Tuncay), Muhammet, Polat

GOLLER: Dk.39-60 Caner, Dk.74 Abdulkadir, Dk.81 Ahmet, Dk.86 Hakan Demir (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon)- Aykut (Niğde Anadolu FK)

DHA